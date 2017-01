Ibovespa avançou 0,78%, aos 62.070 pontos

Por: G1

Em 05 de janeiro, 2017 - 17h36 - Economia

O principal índice de ações brasileiras fechou em alta nesta quinta-feira (5), acima dos 62 mil pontos, reagindo aos ganhos de papéis ligados a commodities, em especial Vale, Petrobras e siderúrgicas.

O Ibovespa avançou 0,78%, aos 62.070 pontos. Veja a cotação

Perto do fechamento, as ações preferenciais da Gerdau lideraram as altas do índice com valorização de cerca de 7%. Vale subia mais de 4% e Petrobras tinha alta de quase 2%.

Ações de grandes bancos, que se fortaleceram após um desempenho mais volátil nas primeiras horas da sessão, endossaram os ganhos, com Itaú Unibanco e Bradesco avançando mais de 1%.