Paraibanos se apoiam em uma procuração para assinatura do contrato de jogador supostamente irregular. Remo e América-RN argumentam

Por: Redação ORM News

Em 19 de setembro, 2016 - 19h23 - Série C

Até onde vai o poder legal de uma procuração para assinatura de contrato de jogador de futebol? Essa é a resposta que Remo, América de Natal, Botafogo da Paraíba e, se for preciso, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) terão de descobrir para poder definir se haverá 'tapetão' na Série C do campeonato brasileiro.

América de Natal e Remo pedem a punição do Botafogo da Paraíba por conta de uma suposta irregularidade na assinatura do contrato do volante Sapé. O jogador teria sido emprestado pelo CSP ao Belo com a anuência de um diretor não habilitado na CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Os clubes paraibanos alegam que o diretor assinou de posse de uma procuração do então presidente do CSP, Josivaldo Alves, que estava sob risco de ter o mandato cassado.

O Leão e o Mecão retrucam que, se o presidente não poderia assinar tal documento, o responsável direto pelo ato seria o vice-presidente. Desta forma, a escolha por um diretor não habilitado para assinar o contrato configuraria a irregularidade.

O caso está sob avaliação dos departamentos jurídicos do clube. Por conta do 'fato novo', Remo e América recuaram da formalização de ação contra o Botafogo da Paraíba na Procuradoria Geral do STJD. Em entrevisa ao ORM News, o presidente do clube potiguar, Beto Santos, disse que o caso só deverá ter uma definição a partir da manhã desta terça-feira (20). 'Temos que esperar para ver tudo e todos os lados', frisou.

Em caso de punição, o Botafogo perderia 18 pontos (o dobro dos pontos conquistados com Sapé em campo) e seria rebaixado à Série D. Desta forma, o América de Natal seria salvo e o Remo herdaria a vaga na segunda fase da Terceirona.