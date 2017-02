Paraguaio ficou fora do jogo desta quarta e precisará se recuperar antes de voltar à briga

Por: Lance!Net

Em 16 de fevereiro, 2017 - 21h04 - Futebol

A bruxa anda mesmo solta no Botafogo. A onda de problemas físicos confirmou, na tarde desta quinta-feira, a lesão no músculo adutor da coxa direita do goleiro Gatito Fernández. O paraguaio já não jogou contra o Olimpia, nesta quarta-feira, e tenta se recuperar a tempo do segundo jogo, na semana que vem.



Antes, neste domingo, o Glorioso encara o Boavista, mas Helton Leite deve começar jogando, assim como na última noite. Quando voltar, Gatito vai ter que reconquistar a condição de titular. Nos últimos dois jogos antes da lesão, contra Colo-Colo, no Chile, e contra o Macaé, ele cometeu falhas.



Além dele, também estão lesionados Jefferson, Luis Ricardo, Bruno Silva e Montillo. Destes, o meia argentino passará por exame nesta sexta-feira para avaliar o tamanho do prejuízo na panturrilha direita, após o jogo desta quarta, quando precisou ser substituído com 14 minutos de jogo. O volante já caminha bem nesta quinta.



RETORNO

Quem está de volta é Carli. O xerife argentino participou do treino desta quinta-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos. A atividade foi voltada exatamente para o setor defensivo que será escalado contra o Boavista, no domingo, pelo Campeonato Carioca. Ele deve ter ao lado Marcinho, Igor Rabello e Gilson. Yuri e Renan Fonseca também participaram da atividade.