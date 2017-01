O espaço ofertará diversas atividades para as crianças

Por: Redação ORM News

Em 12 de janeiro, 2017 - 08h17 - Belém

O Bosque Rodrigues Alves Jardim Zoobotânico da Amazônia terá uma funcionará em horário normal nesta quinta-feira, 12, data em que Belém completa 401 anos. O espaço estará aberto de 8h às 17h. Para comemorar a data,a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) preparou uma programação especial no espaço, no período de 13 a 15 de janeiro, de 9h às 12h.

Na sexta-feira, 13, haverá mostra e exposição técnica sobre animais que foram abandonados no Bosque; exposição de sementes e de atividades da flora do Bosque e roda de ação infantil. No sábado, 14, e domingo, 15, os visitantes vão poder conferir diversas exposições e uma oficina de reaproveitamento de materiais. No último dia, de 13h às 16h, haverá ainda a programação do Cine Bosque para as crianças, com filmes sobre lendas amazônicas.

Horário

O Bosque Rodrigues Alves Jardim Zoobotânico da Amazônia funciona de terça-feira a domingo, de 8h às 17h. A venda de ingressos encerra sempre uma hora antes do fechamento do espaço. O ingresso custa R$ 2, com direito a meia entrada para estudantes e crianças de 7 a 12 anos. Crianças menores de 7 anos e idosos não pagam.