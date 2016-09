Parque contará com 20 brinquedos para o público este ano

Redação ORM News

21 de setembro, 2016 - Círio

Os bombeiros realizam, nesta sexta-feira (23), às 10h, a vistoria dos brinquedos do Ita Center Park, o tradicional de Arraial de Nazaré. Na vistoria será verificado todo o sistema elétrico, as instalações dos brinquedos, a presença obrigatória de sinalização e extintores e o sistema de aterramento. Se as normas de segurança estiverem todas em dia, o parque pode começar a funcionar ainda neste final de semana.

A vistoria será realizada por oficiais do CAT (Centro de Atividades Técnicas) do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Também será realizada uma simulação, com o objetivo de instruir os responsáveis quanto à retirada segura dos usuários dos brinquedos em situações de queda de energia.

O parque é uma tradição que já tem 25 anos, funcionando sempre durante a quadra Nazarena e se estendendo até novembro. Este ano vai disponibilizar 20 brinquedos, a partir de 2 anos de idade. A montagem dos equipamentos é feita por mais de 40 profissionais e começou na semana passada.

No ano passado os ingressos para os brinquedos infantis custavam R$ 8,00, os outros R$ 10,00 e somente o Freestyle era R$ 15,00. Para este ano os preços ainda não foram definidos. Depois da liberação do Corpo de Bombeiros a previsão é que ele comece a funcionar para o público das 16 horas às 23h30, todos os dias, até novembro.