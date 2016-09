Maioria dos casos foram registrados em residências. Corporação alerta para instalações precárias e ligações clandestinas de energia

O Liberal

04 de setembro, 2016

Gerleida Nascimento de Araújo, 47 anos, preparava-se para uma consulta médica quando soube que a casa de alvenaria que ela e o marido tinham acabado de construir, no bairro do Jurunas, em Belém, havia sido reduzida a cinzas. “Só sobrou uma cômoda com roupas”, contou. O fogo que destruiu o lar da feirante engrossa uma preocupante estatística do Corpo de Bombeiros.

Foram 327 incêndios ocorridos em edificações residenciais e 23 em instalações provisórias, desde o começo deste ano, na Região Metropolitana de Belém. No mesmo período do ano passado, houve 398 ocorrências dessa natureza. Outro dado que chama a atenção é a quantidade de transformadores, medidores e fiações que pegam fogo. Foram 439 casos neste ano. E, entre janeiro e agosto de 2015, foram 576 registros.

Ainda segundo o Núcleo de Perícias de Incêndio do Corpo de Bombeiros, a maior parte dos incêndios se inicia nas instalações elétricas, mais especificamente nas instalações elétricas provenientes dos registros da Celpa, devido a ligações clandestinas e sobrecarga, que causam o fogo, informam os Bombeiros. Gerleida e o marido, o também feirante Benedito Pinheiro Lobato, 47 anos, residiam na travessa Bom Jardim. O incêndio ocorreu pela manhã. “Eu tinha ido ao médico e meu marido havia saído para trabalhar. Não havia ninguém em casa”, disse. Eles residiam no local há quatro anos.

Segundo Gerleida, o fogo começou pela casa de cima, na qual morava apenas um senhor, que também não se encontrava na residência, de madeira. “O ventilador da casa de cima esquentou e pegou fogo”, disse ela. As chamas se alastraram rapidamente. “Só sobrou a cômoda. O resto todinho foi embora”, lembrou a feirante, que recebeu a notícia por intermédio do marido. “Fiquei desesperada. Queria vim me embora logo. Tinha acabado de chegar no consultório. Eu estava com a minha mãe. Nem fiz a consulta. Remarquei”, contou.

Para não ficar na casa de outras pessoas, Gerleida contou que ela e o marido alugaram uma casa, na qual moram atualmente e que fica perto da residência incendiada. “A casa era nossa. A gente tinha acabado de fazer de alvenaria. Tinha três ou quatro dias que a gente tinha se mudado para lá”, disse. Depois do incêndio, a feirante, que, assim como o marido trabalha no Ver-o-Peso, disse que, agora, ela e seu companheiro tomam cuidado quando saem de casa. “A gente desliga tudo. Tem que se prevenir”, afirmou, lembrando que o incêndio ocorreu em 14 de março deste ano.

Segundo Edson Orthiz, pesquisador do Laboratório de Tecnologias Avançadas em Iluminação e Instalações Elétricas do Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia da Universidade Federal do Pará (Ceamazon), o dimensionamento errado dos circuitos é um dos principais fatores de sobreaquecimento dos cabos, provocando a perda da isolação e causando incêndio.

“Normalmente, as pessoas colocam vários equipamentos em uma única tomada, mas os cabos têm uma capacidade de corrente. A probabilidade dos cabos superaquecerem e provocarem um incêndio é muito grande e se agrava quando a casa é de madeira ou tem móveis por perto do foco do incêndio”, explicou Orthiz.

A orientação é que, ao fazer uma reforma elétrica em casa ou no estabelecimento comercial, se procure um especialista. “Esse profissional conhece o problema. O custo da parte elétrica é muito pequeno, menos de 20% do valor da reforma. É importante fazer uso de circuitos de proteção, tais como disjuntores elétricos, que desligam o circuito automaticamente quando há sobrecarga. Além disso, deve-se comprar cabos e materiais de qualidade, com especificidade do Inmetro”, alertou o pesquisador.

Em caso de incêndio provocado por curto-circuito, aconselhou Edson Orthiz, não se deve jogar água para tentar apagar o fogo. “Existem materiais próprios para esse caso, como extintores específicos. A água diminui a isolação e as pessoas ficam sujeitas a descarga elétrica. É imprescindível chamar os bombeiros, pois a fumaça causa mal à saúde e ainda há risco de queimaduras”, concluiu.

Assistência

A Fundação Papa João XXIII (Funpapa), órgão da Prefeitura de Belém, conta com um programa para benefícios eventuais, previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), e oferecidos pelos municípios e Distrito Federal aos cidadãos e às suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações adversas ou que fragilizem a manutenção do cidadão e sua família. Em caso de incêndio, é acionada a equipe do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências da Funpapa.

As famílias que tiveram suas casas atingidas são identificadas, sendo feito o levantamento de dados e de suas necessidades emergenciais. Após levantamento inicial das perdas, a equipe faz o cadastro e encaminha as famílias para atendimento com psicólogos e assistentes sociais nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e, também, para a emissão de documentos e programas sociais, além de fornecer apoio alimentar. No que diz respeito à sua área de atuação, a Funpapa informa que, de janeiro a julho deste ano, foram registrados 17 incêndios, atingindo 57 imóveis, no qual moravam 80 famílias, totalizando 241 pessoas.