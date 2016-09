Auxílio financeiro, que começou a ser pago ontem, soma R$ 185 milhões

Por: O Liberal

Em 20 de setembro, 2016 - 07h41 - Pará

Desde ontem (19), 912.388 famílias em situação de extrema pobreza ou vulnerabilidade social no Pará estão recebendo os benefícios do Bolsa Família. Neste mês, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está repassando ao Estado R$ 185 milhões (R$ 185.251.901,00), uma média de R$ 203,04 para cada família. O pagamento segue até o próximo dia 30.

Em todo o País, a pasta está repassando R$ 2.527.269.321,00 para complementar renda de 13.884.050 famílias de baixa renda - R$ 182,03, em média. O valor repassado varia conforme o número de membros da família, a idade de cada um e a renda declarada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

As famílias inscritas no programa estão recebendo o Bolsa Família com aumento desde julho, quando foi concedido, pelo governo federal, um reajuste de 12,5% no valor do benefício médio. Desde então, os valores máximos mensais para quem pode receber o benefício passaram de R$ 77 para R$ 85 (situação de extrema pobreza) e de R$ 154 para R$ 170 (situação de pobreza). No mês passado, o Pará recebeu R$ 184.111.941,00 para ser distribuído a 901.664 famílias beneficiárias - média de R$ 204,19 por família.

No geral, o Pará é o sétimo Estado com o maior número de beneficiários, atrás da Bahia (1.822.488 famílias e repasse de R$ 333.604.972,00), São Paulo (1.482.580 famílias e R$ 240.457.912,00), Pernambuco (1.127.950 famílias e R$ 202.222.132,00), Minas Gerais (1.094.484 e R$ 185.459.622,00), Ceará (1.061.661 e R$ 190.810.484,00) e Maranhão (966.564 e R$ 204.877.723,00).

Dentre os municípios do Estado, Belém é o que aparece com o maior número de famílias beneficiárias, 114.745, e repasse correspondente de R$ 18.479.366,00 - valor individual médio de R$ 161,05. Na sequência aparece Ananindeua (39.578 famílias e repasse total de R$ 6.139.793,00); Santarém (29.554 e R$ 5.415.796,00); Abaetetuba (22.108 e R$ 5.189.581,00); e Cametá (19.499 e R$ 4.419.035,00).

O pagamento é feito de forma escalonada. Portanto, para saber o dia em que o recurso estará disponível para saque, o beneficiário precisa observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), impresso no seu cartão. Para cada final, há uma data correspondente por mês, que indica o primeiro dia em que a família poderá fazer a retirada do dinheiro. O valor fica disponível para saque por 90 dias.

Todo mês, o extrato de saque do beneficiário traz a data do saque do mês seguinte. Outra opção, é acessar o aplicativo do Bolsa Família, que pode ser acessado por qualquer aparelho de celular com acesso à internet (smartphones). Basta baixar gratuitamente a ferramenta no seu celular e consultar. Além disso, o aplicativo permite também saber a situação do benefício.

Desde o mês de abril, os beneficiários que já possuem uma Poupança Caixa Fácil podem receber o valor creditado diretamente em sua conta. A opção é facultativa e está disponível a todas as famílias que participam do programa de transferência de renda. Para abrir a conta é necessário procurar uma casa lotérica ou correspondente Caixa Aqui com RG e CPF. A conta dá direito a movimentar o valor do benefício com cartão de débito.