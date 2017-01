Com 15 metros de comprimento, doce foi disputado pela população

Por: Redação ORM News com informações de Byanka Arruda (O Liberal)

Em 12 de janeiro, 2017 - Belém

Centenas de pessoas foram ao Complexo Ver-o-peso na manhã desta quinta-feira (12), para saborear o bolo do Aniversário de 401 anos de Belém. Com 15 metros de comprimento e mais de 300 quilos, o doce foi disputado pelos presentes.



A programação do aniversário começou às 8h da manhã, com missa solene, celebrada por Dom Alberto Taveira, Arcebispo Metropolitano de Belém, na Catedral de Belém; seguida de um abraço de oração e gratidão por Belém, promovido pela Assembleia de Deus, em frente ao Palácio Antônio Lemos; e , na sequência os parabéns com o bolo no Ver-o-peso.



Durante a solenidade no Palácio Antônio Lemos, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, disse que o momento é de comemoração, mas de planejamento para o futuro. 'Temos que comemorar, mas lutar juntos para superar os desafios e obstáculos. Acho que é um momento de refletir e planejar um futuro cada vez melhor para Belém', afirmou.

A programação continua à tarde, às 16h30, com culto evangélico, na Assembleia de Deus - Templo Central. Finalizando o dia haverá solenidade de entrega das medalhas do mérito "Francisco Caldeira Castelo Branco" e "Comemorativa ao Aniversário de Belém", no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.