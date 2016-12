Para comemorar a chegada do ano novo, a revista preparou um editorial de moda com bodies e saídas de praia levinhas para brindar a entrada de 2017

Por: Márcia Mendes: Da Redação

Em 31 de dezembro, 2016 - 06h00 - Mulher

A vibração positiva para receber 2017 pode ser transmitida também em uma peça de roupa. Uma opção super em alta para usar nas festas de Ano Novo é o body. Como diz a letra da música, a peça pode ser usada na rua, na chuva ou na fazenda e, o melhor, combina com shorts, calça e saia longa. Ou seja, versatilidade é a palavra de ordem desse modelito. Como o Réveillon pede boas energias para a chegada de mais um ciclo, nada como apostar em modelos temáticos, como as peças deste editorial, em que a cor predominante é o tradicional branco, que representa paz, calma e renovação. Aliás, esse é o tom mais usado na virada do ano, pois é a reunião de todas as cores e a cor ideal para purificar energias antigas e começar coisas novas. No editorial de moda preparado em conjunto com a equipe e parceiros da revista Mulher, tenha como referências algumas peças que trazem em si o clima das festas, por estamparem dizeres e imagens que prometem atrair sorte para o próximo ano. Agora é só pegar a champa e feliz 2017!