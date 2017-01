Foliões brincaram ao som de Eloy Iglesias

Por: O Liberal

Em 09 de janeiro, 2017 - 07h37 - Belém

O carnaval de rua de Belém foi aberto ontem no bairro histórico da Cidade Velha pelo bloco Fofó de Belém, liderado pelo cantor Eloy Iglesias e que arrestou pelas ruas uma multidão de cerca de 5 mil foliões. Ao som ao som de uma charanga animada, as pessoas se esbaldaram de dançar desde o final da tarde até o começo da noite. “Esse é um bloco público, em que você não paga nada para participar. É um espaço de resistência. São 90% de animação e 10% de organização”, destacou Eloy. Ele cantou com do começo ao fim do arrastão momesco ritmos variados para o público.

O policiamento ostensivo da Polícia Militar e ações de outros órgãos de Segurança Pública garantiram os momentos de bemestar de quem foi pular carnaval na Cidade Velha. Mas, é bom ter cuidado com os “descuidistas” que se aproveitam do conjunto de brincantes para furtar eletrônicos e porta-cédulas, entre outros bens. Além do circuito dos blocos no bairro, a Polícia Militar e o Detran atuaram na avenida Almirante Tamandaré, inclusive, com carros-guincho para liberar a pista daquela via. Foram mobilizados 250 agentes de segurança do Estado e do Município.

ANIMAÇÃO

Os foliões do Fofó de Belém concentraram-se, no meio da tarde, na área da Praça do Carmo. Por volta das 17 horas, o bloco saiu e seguiu pela primeira rua de Belém, a Siqueira Mendes, bem perto da Baía de Guajará. Os foliões se deslocaram até o Largo da Sé. No local, o bloco fez o contorno perto da Catetral Metropolitana e na rua Dr. Assis, após a esquina com a Félix Roque, continuou o cortejo com tudo o que tinha direito.

Havia gente fantasiada de super-herói, de gatinha, reis, soldado romano, Minie, havaiano, indígenas, diabinha e outros personagens. Com uma máscara de Batman, Raquel Borges, moradora do bairro do Una, gostou do que viu. “Esssa é a minha primeira vez no bloco e adorei. Ele é bem democrático, porque cada um sai como quer”, declarou.

A irreverência do Fofó de Belém, que se propõe a resgatar o carnaval de rua da capital paraense, é o grande chamativo do bloco para a estudante de Oceanografia Jordana Maciel, 27 anos. “As pessoas que saem no bloco são só energia positiva”, disse. Do alto das casas e prédios pessoas assistiram à passagem do Fofó de Belém e muitas delas aproveitaram para também dançar. A folia e a concentração de brincantes tomaram conta da pista e das calçadas da dr. Assis e também nas transversais.

“Foi além da minha expectativa”, afirmou a psicóloga Ana Luiza Ribeiro, no meio da folia. Para se ter uma ideia da animação dos bricantes, quando a banda parava de tocar parte de uma canção, ficavam só as vozes dos foliões cantando a música até ser retomada por Eloy Iglesias.

Os bricantes capricharam nas coreografias. Entre as canções que animaram os foliões: “Eva”, da banda Rádio Táxi e cantada por Ivete Sangalo; “O Vira”, da banda Secos & Molhados; canções de Roberto Carlos e “Maria Sapatão”. Uma máscara de carnaval custou R$ 10,00 na passagem do bloco.

No cruzamento da rua Triunvirato com a Monte Alegre, no bairro do Jurunas, o bloco Os Nojentos fez a festa dos bricantes pelo quinto ano consecutivo. Murilo Sena e Kátia Alves, da coordenação do bloco, comandaram a folia no local, que contou com gente de todas as idades.

“Eu gosto daqui porque é um bloco muito família, bem tranquilo”, afirmou a dona de casa Odemarina Mota, 38 anos. Para o advogado Igor Miranda, a hamonia dos brincantes e as músicas são as principais atrações de Os Nojentos. O bloco tem fantasia de chapéu de época, camisa em vermelho e branco. No próximo domingo, a partir das 15 horas, haverá também o carnaval infantil de Os Nojentos.