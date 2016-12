Mudanças: Empresa anuncia os primeiros grandes shows e o que virá no ano que vem

Em 24 de dezembro, 2016 - 06h00 - Magazine

A Bis Entretenimento celebra seus 25 Anos em meio às festas do fim de ano e o diretor presidente da empresa, Ronaldo Maiorana afirma que “nosso maior conforto é saber que somos os responsáveis em gerar alegria e entretenimento, saudável e seguro, para o grande público”.

Ronaldo Maiorana aproveita este dia de Natal para anunciar novidades para o público paraense. “A programação de 2017 se inicia com eventos e melhorias em todos as etapas que permeiam um show ou festival, respeitando o segmento e imprimindo emoção e transformação, seguindo a tendência mundial que as maiores empresas do planeta aplicam em seus mecanismos de trabalho”, diz.

O diretor presidente informa que o lançamento da programação 2017 será em meio à uma grande festa dia 14 de janeiro no Hangar, com o show “Thiaguinho 360 graus”.