Líder do grupo A1 por conta da goleada por 3 a 0 sobre o São Francisco, Bicola enfrenta o Águia neste sábado (18) no Mangueirão

Por: Redação ORM News

Em 15 de fevereiro, 2017 - 23h48 - Parazão

Com amplo domínio sobre o São Francisco, o Paysandu goleou por 3 a 0 na Curuzu e saiu da lanterna para a liderança do grupo A1 do campeonato paraense. Mas, quem disse que os jogadores do Bicola queriam festejar? Assim que deixaram o gramado de jogo, o discurso já era voltado para o próximo jogo, contra o Águia, neste sábado (18).

O volante Ricardo Capanema herdou a vaga do suspenso Rodrigo Andrade (expulso durante o Re-Pa do último domingo) e foi enfático: 'A vitória foi muito boa. Nosso time entrou com a força máxima fomos com tudo para cima. Somos sabedores que temos que melhorar muito ainda, mas foi um grande passo. Sábado, será um jogo mais importante que esse de hoje. Torcida tem que comparecer e não pode nos abandonar, porque vamos dar alegria lá na frente', disse.

Um dos destaques do Paysandu na partida, o atacante Leandro Carvalho, voltou a marcar um gol pelo Papão após três anos, quando fez na final da Copa Verde de 2014, contra o Brasília, no Mané Garrincha, na capital federal. Desde então, o jogador enfrentou problemas extra-campo, foi emprestado duas vezes (Penapolense e Linense) e ganhou a confiança do treinador Marcelo Chamusca para ser titular hoje. 'Estou feliz por ter voltado. É importante ajudar a equipe e marcar gols, mas, agora, temos que pensar no Águia. É o nosso próximo jogo, que, aliás, graças a Deus foi remarcado para Belém', disparou.

O local da partida entre Águia e Paysandu foi trocado do Zinho Oliveira, em Marabá, para o Mangueirão, em Belém, a pedido do próprio Azulão. A alegação é de que o estádio marabaense não reúne as condições ideais para uma partida de futebol profissional. O horário segue mantido para as 20h.