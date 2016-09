Alguns acreditam no acesso, outros acham que a meta é se manter na Série B

Em 04 de setembro, 2016 - 06h00 - Esporte

Da Redação

Sonhar com o acesso para a Série A ainda é possível para o Paysandu ou é melhor pensar em se manter na Série B? Para os torcedores, a opinião é divergente. Alguns acreditam que ainda é possível o acesso, mas outros acham que o clube tem que primeiro se afastar da parte debaixo da tabela. O fato é que o Paysandu está em um situação bem mais difícil neste ano do que em 2015. Para escapar do rebaixamento, o Paysandu precisa somar no mínimo 45 pontos, necessitando de seis vitórias nos 15 jogos que vai disputar (sem contar o da última sexta-feira, 2, que, até o fechamento desta edição, ainda não havia terminado).