Vitória dá novo fôlego ao Paysandu, que subiu para 14º na tabela de classificação

Por: Da Redação

Em 14 de setembro, 2016 - 06h00 - Esporte

Paysandu conseguiu os três pontos e se afastou da zona de rebaixamento da Série B ao vencer o Bahia por 2 a 1, ontem à noite, no Mangueirão. A primeira vitória depois de quatro jogos com resultados nada agradáveis fez o Alviceleste subir para a 14ª posição, ficando com 32 pontos.

O time bicolor abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com o atacante Leandro Cearense. O segundo veio apenas na segunda etapa, do meia Tiago Luis, que assumiu a vice-artilharia do clube, com cinco gols. O Bahia descontou aos 26 minutos do segundo tempo, com o atacante Hernane “Brocador”, de pênalti.