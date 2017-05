Quando as torcidas já se aprontavam para ver a decisão através de pênaltis, artilheiro Bergson acertou um petardo indefensável

Em 08 de maio, 2017 - 06h00 - Esporte

Da Redação

O Paysandu sagrou-se campeão paraense de 2017, aliás, bicampeão estadual, porque também ganhou ano passado, com plena justiça. Não poderia ser diferente para um time que entre erros e acertos foi superior ao seu adversários nos dois jogos finais. Traçou bem o programa de jogo e no gramado soube rolar a bola, dominando o rival azulino pelo futebol criativo e eficiente. Houve falhas, sim, fato inerente ao time que disputa várias competições e que está sujeito a fadiga. A derrota para o Luverdense na quinta-feira, pela Copa Verde, foi muita criticada pela torcida. O Papão se poupou para o jogo de ontem em que conquistou seu 47º título no futebol paraense. Fez um jogo soberbo, foi muito malandro na marcação, pois ‘abortou’ os perigos que poderiam vir dos velozes atacantes do rival, tanto que o goleiro Emerson não teve muito o que fazer no primeiro tempo, salvo apenas um chute de Edgar e outro de João Victor.