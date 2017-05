Tiago Mandi, Fernando Gabriel e Marcão chegam à Curuzu

Em 04 de maio, 2017 - 06h00 - Esporte

Três reforços para a Série B foram apresentados ontem pelo Paysandu. O atacante Tiago Mandi, o meia Fernando Gabriel e o centroavante Marcão. Tiago Mandi estava no Águia de Marabá, equipe pela qual marcou cinco gols na temporada, sendo um na Copa Verde e quatro no Parazão. O contrato de empréstimo vai até o fim de 2018.

Com 21 anos e paraense, o jogador comemorou a nova fase da carreira e disse estar feliz pela oportunidade de vestir a camisa do Papão. “A minha família é toda torcedora do Paysandu. Eu estou muito feliz e creio que isso tudo que está acontecendo tão rápido é coisa de Deus e reflexo do meu trabalho também, porque eu sempre procurei o melhor e graças a Deus tem dado tudo certo.

