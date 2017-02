Cantora surpreendeu seus seguidores ao anunciar a gravidez em sua página do Instagram na tarde desta quarta-feira, 1

Por: Ego

Em 01 de fevereiro, 2017 - 15h50 - Entretenimento

Beyoncé está grávida! A cantora surpreendeu seus seguidores do Instagram na tarde desta quarta-feira, 1, ao anunciar que será novamente mamãe. "Gostaríamos de compartilhar nosso amor e felicidade. Fomos abençoados duas vezes. Estamos extremamente gratos que a nossa família vai crescer por dois, e nós agradecemos por seus desejos de bem. - Os Carters", escreveu a diva do pop na web.

De acordo com a revista americana 'Life & Style', Beyoncé estaria com quatro meses de gravidez. Os fãs da cantora na web já tinham suspeitado que ela seria novamente mamãe e aguardavam ansiosos a confirmação.

Casada com Jay-Z, Beyoncé já tem uma filha de 5 anos, Blue Ivy Carter - que faz muito sucesso na web com seus looks estilosos.