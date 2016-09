O publicitário decide acompanhar a amada durante o dia e acaba se perdendo

Por: GShow

Em 14 de setembro, 2016 - 13h52 - Novelas

O que é que não se faz por amor? Beto (João Baldasserini) é a prova de que quando se ama é capaz de tudo. No caso dele, até de andar de ônibus pela cidade para acompanhar a amada. Tancinha (Mariana Ximenes) recusa a carona do publicitário, mas ele não se contenta e decide encarar a condução ao lado dela.

Já no primeiro trajeto, Beto se irrita com os olhares dos homens em Tancinha. "Nem ligo. Hoje em dia mulher não pode sair na rua que tem sempre um idiota mexendo com a gente...", descomplica a feirante, sem dar muita bola. E eles seguem aos afazeres.

Depois de um dia cheio, o casal encara a condução lotada para voltar para casa. "Beto, para de reclamar, cê quis vir, agora aguenta...", diz Tancinha, minimizando as reclamações do publicitário. Nesse momento, a feirante repara que chegou ao ponto em que tem que descer, mas Beto não consegue se desvencilhar dos passageiros e fica no ônibus. "Motorista, abre.. O rapaz quer descer", grita Tancinha do lado de fora, mas é tarde demais.

O que será que Beto vai achar dessa experiência? Hahaha!! Não perca a cena que vai ao ar nesta quarta-feira, 14/9.