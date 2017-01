Socióloga enfrenta a matriarca depois que o gerente vai embora

Por: GShow

Em 08 de janeiro, 2017 - 15h19 - Novelas

Beth (Regiane Alves) está sabendo ser esperta com Mág (Vera Holtz). Ela estava indo ao encontro de Ciro (Thiago Lacerda) quando o viu saindo em outra direção. Sabiamente, ela o seguiu e flagrou seu encontro com a poderosa. Claro que ela aproveitou para filmar tudo com o celular! Durante a conversa, o gerente da tecelagem pede para acabar o caso dos dois, pois quer liberdade. Mas a matriarca é firme com ele e diz que o ama demais!

Depois de muito estresse, Ciro vai embora e deixa Mág sozinha no bar do hotel. Neste momento, Beth se revela e mostra um trecho do que gravou. "Quem diria, Dona Mag... Tão religiosa, da moral e dos bons costumes... de cacho com o genro bonitão há vinte anos! Parabéns, hein? Enganou todo mundo direitinho!", diz a socióloga.

Beth também explica que salvou a gravação em um servidor e que se algo acontecer com ela, a polícia terá acesso ao material. Mág fica furiosa e a socióloga ainda completa com uma chantagem: "Porque, com esse filminho... a grana que a senhora me deu pra abandonar o Ciro é merreca! Eu quero mais! Muito mais pelo meu silêncio!". Será que Mág dará mais dinheiro a Beth?! Não perca a cena prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 9/1.