Socióloga resolve escutar conversa escondida e entende tudo

Por: Gshow

Em 07 de janeiro, 2017 - 09h36 - Novelas

Quando o assunto é Magnólia Leitão (Vera Holtz), nada é o que parece ser! Ciro (Thiago Lacerda) tem um encontro marcado com Beth (Regiane Alves), mas precisa desmarcar depois de receber uma mensagem urgente de Mág. Ele alega ter tido um imprevisto e diz que o dinheiro que espera pode sair agora.

Como a socióloga já estava por perto, ela resolve sondar o encontro do gerente da tecelagem. Sentada por perto, ela escuta a conversa dos dois e o assunto não é nada do que pensava. A matriarca dos Leitão mostra um áudio de Beth aceitando dinheiro para sumir da vida de Ciro e, de início, ela pensa que é para fazer o ex-genro reatar com Vitória (Camila Morgado).

Para sua surpresa, Mág continua falando: "Eu quero fazer você entender que a única mulher que te ama sou eu. Volta pra mim, Ciro! Eu sou a mulher perfeita pra você e você sabe disso", e tasca um beijão nele. Que bomba! Beth entende tudo e fica chocada ao descobrir que os dois são amantes.

Não perca a cena, prevista para ir ao ar neste sábado, 7/1.