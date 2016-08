Em 29 de agosto, 2016 - 06h00 - Bernardino Santos

Azulejaria

Um completíssimo inventário da azulejaria em Belém, dos séculos XVII ao XX, é o tema do livro de Dora Alcântara, Stella Soares de Brito e Tais Sanjad lançam na próxima quinta-feira, a partir das 16, na sede do Iphan, na avenida Governador José Malcher, 474 (esquina com a Benjamin), logo depois da palestra de Dora Alcantara.

Biografia

Completamente desconhecido por aqui, o fundador da cidade será, enfim, apresentado aos belemenses. Hoje, às 18 horas, no Teatro “Maria Sylvia Nunes”, o professor português Miguel Gorjão-Henriques da Cunha, descendente de Francisco Caldeira Castelo Branco, autografa a biografia “Botas sobre o fundador de Belém”. A promoção é do Instituto Silvio Meira.

Poesia

Amanhã é dia de “A Noite é uma palavra”, evento da Fundação Cultura do Pará, que reúne poetas interessados em divulgar seu trabalho. O sarau lítero-musical acontece às 19 horas, no Teatro Waldemar Henrique, tendo como convidados os escritores Jorleide Arruda, Necy Bonfim, Márcio Galvão e Rui do Carmo. Entrada franca.

Conselho de Cultura

O Conselho Estadual de Cultura do Pará vai lançar ainda este semestre, com apoio da Universidade Federal do Pará, uma edição temática de sua revista. Nos meses de setembro, outubro e novembro, o Conselho terá uma programação de palestras com Guto Ó de Almeida, Gilberto Chaves e Lenora Brito.

Peregrinação

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Irineu Roman, preside hoje, no final da tarde, na Basílica, a Missa do Mandato, quando são abençoadas as imagens que peregrinam pelas casas.

Empreendedorismo

O Preventório “Santa Terezinha”, que funciona na Almirante Barroso, bem ao lado da sede da Assembleia Paraense, inaugura na próxima quarta-feira, às 17 horas, o seu Centro Avançado de Empreendedorismo Social..

Oficina

Os estudantes de Enfermagem da Faculdade Integrada Brasil Amazônia participam, nesta quarta, da 1ª Oficina de Práticas Integrativas e Complementares na Enfermagem, coordenada pela professora Benedita Abreu.

VITRINE

O jornalista Ubiratan Aguiar – o nosso Pierre – apresentou, ontem, a Hostess de 2016. É a senhora Marlyse Lopes, esposa de Daniel Lopes. A indicação da Hostess do ano é uma promoção da revista “Grand Monde”, editada por Pierre Beltrand, do Amazônia Jornal.

O presidente da Fapespa, Eduardo Costa, vai ministrar, hoje, às 19 horas, na sede da Associação Comercial, palestra sobre o tema “Cenário econômico regional”.

José Maria Toscano, sempre atento às coisas da Igreja, me informa que, desde a sua criação, a Prelazia do Marajó, agora dirigida por D.Pascoal Evaristo Spengler, tem, pela primeira vez, um Bispo não Agostiniano Recoleto.

Esta semana teve festa na nova franquia de fitness dos Segtowich. A marca que eles estão representando em Belém completou 7 anos de sucesso.

Nos poucos dias que esteve em Belém, o cardeal D. Orani fez apenas uma vista de longo curso. Passou duas horas e meia na casa do casa de Iracema e Jorge Arbage.

Francy e Alcyr Meira saíram encantados do espetáculo “Pássaros Perdidos”. Lembraram de um show de Piazzola a que assistiram em Buenos Aires.

Já chegou à terceira edição o livro “Brigue Palhaço”, do romancista Agildo Monteiro. É um feito e tanto.

A amiga dona Renné Sidrin Nassar deu um susto nos amigos, mas felizmente já está com a saúde cem por cento.

É imperdível – simplesmente imperdível – a mostra de desenhos de Fernando Gurjão Sampaio, no Espaço Cultural do Tribunal do Trabalho.

Laura Serruya e Bianca Kalif inauguraram mais um espaço dentro de sua agência de armazenamento.. Trata-se de uma nova sala de reuniões.

Bom dia para a amiga Eliana Brito Franco, leitora desta coluna, bem cedo, na hora do café da manhã.

Cantinho da poesia: “Tentei descobrir na alma alguma coisa mais profunda do que não saber nada sobre as coisas profundas./ Consegui não descobrir.” Manoel de Barros

Mais uma vez, como sempre faço, ao final mais um período de interinidade, agradeço a confiança que a direção de O LIBERAL e o Bernardino depositam em mim, quando me entregam esta coluna e me permitem total liberdade para escrevê-la. Na quarta-feira, o amigo Bernardino Santos estará de volta. Até uma outra oportunidade.

João Carlos Pereira.