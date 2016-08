Apesar de estar lesionado, o PSG entende que o jogador merengue é um dos melhores atacantes do mundo

Por: Extra

Em 30 de agosto, 2016 - 08h36 - Futebol

O atacante Edinson Cavani está na iminência de sair do Paris Saint-Germain e retornar à Napoli, segundo as imprensas francesa e italiana. E a diretoria do time francês já procura um substituto, e o preferido é Karim Benzema, do Real Madrid. De acordo com o jornal “Corriere dello Sport”, a equipe italiana quer “repatriar” o uruguaio para formar dupla com Milik, mas o PSG não parece disposto a liberá-lo antes que encontre um substituto para ele.

Assim, Benzema virou opção. Apesar de estar lesionado, o PSG entende que o jogador merengue é um dos melhores atacantes do mundo e, por isso, pondera avançar a negociação. No entanto, a contratação deve ser dificultada pelo Real Madrid, visto que o time espanhol não está disposto a abrir mão do jogador francês, muito importante no trio de ataque ‘BBC’ (Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo).