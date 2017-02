Encarnados tiveram um duelo difícil e fizeram 1 a 0, fora de casa, gol de Mitroglou

Por: Lance!Net

Em 19 de fevereiro, 2017 - 19h56 - Futebol

Mitroglou mostrou mais uma vez que está em grande fase. O grego marcou o único gol da partida na vitória por 1 a 0 do Benfica sobre o Braga, fora de casa. Mais uma vez, o brasileiro Jonas ficou fora. Ederson, suspenso, foi substituído por Julio César.



A vitória devolve a liderança do Campeonato Português para o Benfica. Os Encarnados, agora, têm 54 pontos, contra 53 do Porto. Já o Braga segue em quarto, com 38.



Como era de se esperar, o Benfica teve trabalho para bater o Braga na casa do adversário. Tanto que o gol da vitória saiu apenas aos 35 do segundo tempo. Em grande jogada pela direita, Mitroglou tirou dos marcadores e chutou na saída do goleiro.



Na próxima sexta-feira, o Benfica recebe o Chaves no Estádio da Luz. Já o Braga visita o Vitória de Setúbal no domingo.