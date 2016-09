O montante é referente ao mecanismo de solidariedade, criado para recompensar os clubes formadores

Em 02 de setembro, 2016 - 10h56 - Futebol

O retorno do zagueiro David Luiz ao Chelsea no último dia da janela de transferências da Europa renderá um bom dinheiro ao Benfica. De acordo com o jornal português “O Jogo”, o clube receberá 770 mil euros (cerca de R$ 2,8 milhões), porque ainda tem direito a dois porcento do valor global que será recebido pelo PSG, que é cerca de 38,5 milhões de euros. O montante é referente ao mecanismo de solidariedade, criado para recompensar os clubes formadores.

O defensor brasileiro jogou dos 19 aos 23 anos (entre 2006 e 2011) no Benfica, antes de ser vendido para o próprio Chelsea, em janeiro de 2011, por 25 milhões de euros - mais a totalidade dos direitos econômicos do médio sérvio Matic. Aos 29 anos, o jogador defendeu o PSG nas últimas duas temporadas e meia, onde realizou 89 jogos e marcou oito gols.