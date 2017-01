Paraense justificou 44 ausências ano passado e faltou 18 vezes sem explicação

Em 10 de janeiro, 2017 - 06h00 - Poder

O site da revista "Veja" divulgou ontem levantamento feito pela revista Congresso em Foco, informando que os senadores que mais faltaram às sessões no Senado, no ano de 2016, foram Jader Barbalho (PMDB-PA), com 62 faltas, e Rose de Freitas (PMDB-ES) e Fernando Collor (PTC-AL), ambos com 30 faltas. De acordo com a "Veja", como Jader Barbalho e Rose de Freitas passaram por problemas de ordem médica e se ausentaram dos mandatos, Collor é o senador que, mesmo com a saúde intacta, mais faltou às sessões. O ex-presidente justificou 25 das ausências alegando agendas parlamentares externas e deixou de explicar os motivos de cinco faltas.