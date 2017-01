Parcelas do seguro-desemprego com reajuste foram liberadas

Em 18 de janeiro, 2017

As parcelas do seguro-desemprego com valores reajustados estão disponíveis para saque desde ontem. O Ministério do Trabalho liberou na última terça-feira o lote de pagamento do reajuste com base no salário mínimo e na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). A maior parcela que o trabalhador pode receber passou de R$ 1.542,24 para R$ 1.643,72. A menor parcela não pode ser inferior ao mínimo de R$ 937,00.

