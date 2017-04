LANÇAMENTO: UFPA publica 14 escritos sobre Heidegger deixados pelo pensador

Em 25 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

Do ainda incalculável legado do filósofo paraense Benedito Nunes (1929-2011) - que em vida já havia publicado um dos mais completos estudos sobre Martin Heidegger, o livro “Passagem para o poético” - surge agora uma nova obra sua sobre o importante filósofo alemão, composto por 14 escritos, a maior parte deles inédita, que, descobertos e reunidos, compõem um amplo panorama do pensamento de Heidegger.

O livro “Heidegger” será lançado hoje, 25, às 16 horas, no auditório do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará (Ufpa), com as palestras “A descoberta da existência pelo tempo: de Aristóteles a Agostinho”, de Vitor Sales Pinheiro, e “Metafísica, História e Poesia: Benedito Nunes e seus encontros com o Heidegger tardio”, de Nelson de Souza Júnior, professores da universidade.