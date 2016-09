Lutador fica chateado com professor, mas escuta as dicas

Em 17 de setembro, 2016

Conquistador de primeira, Belloto (Sérgio Malheiros) volta a aconselhar Rômulo (Juliano Laham) a conquistar Nanda (Amanda de Godoi). Mas dessa vez, o lutador diz que não quer saber das dicas do professor. "A garota é toda legal comigo, me arranja lugar pra dormir, me arranja trabalho... Resolve minha vida. Aí o que eu faço? Vou lá e estrago tudo", diz, culpando o amigo.

Mas Belloto diz que nem tudo está perdido. "A Nanda não ficou chateada porque você beijou ela. Ela fez cara feia pra você porque acha que você só tá querendo pegar ela por interesse, só pra explorar a coitada", explica. Rômulo fica indignado com a suposição do personal e diz que ele está viajando. Mas Belloto avisa: "Não adianta falar isso pra mim, não! Você tem que fazer é ela saber disso!".

Será que Rômulo vai conseguir ajeitar as coisas com Nanda? Confira a cena que está prevista para ir ao ar nesta segunda-feira (19).