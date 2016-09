Aos 37 anos, Marieke Vervoort encerra carreira

Por: RIO DE JANEIRO Agência O Globo

Em 11 de setembro, 2016 - 01h30 - Esporte

Marieke Vervoort, 37 anos, vai encerrar a carreira no Rio. Após ganhar a prata nos 400m ontem, na categoria T52 (amputados cadeirantes), a belga mais famosa dos Jogos voltará ao Engenhão no sábado, às 11 horas, para os 100m, em que defenderá o ouro de Londres-2012. E só. Vai parar de competir. Mas não parar com a vida.

Ela ficou mundialmente conhecida após dar entrevista a um jornal francês dizendo que tem autorização para uma eutanásia e que poderia usá-la após Rio-2016. A atleta, que também ganhou a prata paralímpica em 2012, nos 200m, e os títulos mundiais em Doha, em 2015, nos 100m, 200m e 400m, sofre de doença degenerativa que comprometeu suas pernas, parte da visão, e que ainda lhe traz dores, desmaios e não lhe permite dormir.

