Musas do Remo e Paysandu representam o Pará em concurso nacional, que vai eleger a mais bela torcedora do Brasil, no próximo dia 30, em São Paulo

Em 23 de abril, 2017 - 06h00 - Mulher

Márcia Mendes

Da Redação

As mulheres paraenses já mostraram que são inteligentes, elegantes e esbanjam carisma. A beleza das conterrâneas é conhecida por ser peculiar, com traços característicos da região e é mais um atributo de muitas, que inclusive representam o Pará em diversos concursos de beleza locais, nacionais e até internacionais. O mais recente evento será esportivo e vai eleger a bela do futebol nacional, por meio do Concurso Musa dos Clubes Sociais do Brasil, em que as musas do Paysandu e Remo vão representar o estado, no próximo dia 30, em São Paulo.