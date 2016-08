As inscrições começam a partir da próxima segunda-feira (29)

Por: Redação ORM News com informações da Agência Belém

Em 27 de agosto, 2016 - 10h47 - Belém

A partir da próxima segunda-feira (29), a Coordenadoria Municipal de Turismo de Belém (Belemtur) abre inscrições para os interessados em participar do projeto Amigo do Turista. O projeto, realizado pela Prefeitura de Belém, chega à sua 20ª versão no mês de outubro, durante a festividade do Círio de Nazaré.

O “Amigo do Turista”, tem o objetivo de receber os turistas que visitam a capital paraense por ocasião do Círio, oferecendo informações importantes sobre a cidade e seus atrativos turísticos, como a gastronomia e a riquíssima história local.

Serão 12 Postos de Informações Turísticas localizados em pontos estratégicos de Belém, onde também estarão disponíveis mapas turísticos da cidade. A expectativa é de que o projeto atenda cerca de 20.000 (vinte mil) turistas durante toda a quadra nazarena.

Informações:

Período de inscrição: de 29/08 a 23/09

Número de vagas: 30

Período de trabalho: de 5 a 11 de outubro

Turnos: Manhã e tarde

Carga Horária: 4 horas por dia

Certificado de 100 horas complementares para estudantes do curso de Turismo ou áreas afins.

Os interessados devem comparecer à Belemtur no horário das 8h às 14h, preencher uma ficha de cadastro e apresentar cópia da carteira de identidade e do comprovante do curso de Turismo ou de áreas afins.