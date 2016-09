Com espetáculos gratuitos

Em 05 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Oriundo de Manaus, o “Mova-se Festival de Dança” chega a Belém amanhã e quarta-feira com apresentações de solos, duos e trios de companhias e profissionais de dança locais e nacionais. Contemplado com o Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna e com o edital Pauta Livre 2016 da Fundação Cultural do Pará, o projeto exibirá espetáculos gratuitos no Teatro Margarida Schivasappa e em outros espaços da cidade, como Ver-o-Peso, Praça Batista Campos.

A principal motivação do festival é ampliar patrocínios e apoios para a cadeia produtiva de dança na Região Norte do país. “É o sétimo ano de evento e o segundo que descentralizamos as ações do Mova-se. Em 2015, estendemos a programação à Porto Velho, e este ano, além de Rondônia, a temporada vai abraçar Belém, e esperamos que no próximo ano alcancemos outras cidades nortistas.

