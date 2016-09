Mari Antunes e o Babado Novo trazem de volta o clima que o paraense adora

Em 03 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Amanhã Belém vai virar palco de Carnaval fora de época e a nova musa do Axé Music, a baiana Mari Antunes, que lidera o Babado Novo, vem distribuir beleza, talento, carisma e muita música na cidade. É a primeira micareta indoor do Insano Marina Club que dará um molho especial à tradicional festa do Fuxico. O Insano já recebe os foliões dos principais blocos do Carnaval da Cidade Velha, por conta da sua posição privilegiada na orla de Belém e por isso resolveu realizar sua própria micareta com uma grande banda. A festa terá, ainda, a Banda Fruto Sensual, que vive seu melhor momento no cenário pop e marcante e a Banda Pirô, especialista em trios elétricos, que farão o Caldeirão ferver com a mistura dos ritmos baiano e paraense.