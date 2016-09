Crimes ocorreram em quatro bairros. Ninguém foi preso pela polícia

Por: Redação ORM News com informações de Bruna Lima (O Liberal)

Em 04 de setembro, 2016 - 13h00 - Polícia

Cinco homicídios assustaram moradores de bairros periféricos de Belém neste domingo (4). Os crimes ocorreram entre a madrugada e o início da manhã de hoje. No Benguí, um pedreiro de 21 anos foi assassinado na rua Murimix, na estrada da Yamada, por volta das 4h. Sidney Matias da Silva era usuário de drogas e foi cercado por criminosos que efetuaram vários disparos contra ele.

Moradores contaram à polícia que chegaram a ver uma motocicleta e um carro preto em perseguição ao rapaz. Sidney trabalhava como pedreiro no Moju, nordeste paraense. Ele saiu por volta das 4h da casa da família, os familiares acreditam que a saída esteja relacionada ao consumo de drogas.

Os parentes não sabiam se o rapaz tinha recebido alguma ameaça de morte, uma vez que o rapaz foi descrito como reservado pela família. O pedreiro não resistiu aos tiros e morreu no local. Vizinhos não quiseram prestar esclarecimentos à polícia com medo de represálias.

No bairro da Água Boa, distrito de Outeiro, dois homens de 24 e 28 anos foram assassinados enquanto bebiam em frente a uma casa também na madrugada de hoje. Celso Rocha Ferreira, 24 anos, e Davi Mota de Araújo, 28 anos, estavam na frente da casa do primeiro quando quatro homens chegaram ao local e atiraram. Os dois ainda tentaram correr para dentro da casa, mas os atiradores invadiram o local e mataram os dois.

A esposa de Celso disse que estava dormindo na hora do crime. Segundo ela, o marido era usuário de drogas. Já a família de Davi informou que ele não usava drogas e não tinha envolvimento com a criminalidade. Como o local do crime é de difícil acesso, os vizinhos não souberam informar aos policiais que atenderam a ocorrência se os criminosos estavam de carro ou a pé. Por enquanto a polícia não tem pistas sobre os atiradores.

Na Marambaia, um homem de 28 anos conhecido por ser andarilho e consumir álcool, foi morto por volta das 2h quando caminhava pela passagem Alencar. A vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. O carona disparou dois tiros que acertaram a cabeça de Alessandro Souza. Moradores da área ficaram assustados com a violência do crime, já que o homem era visto apenas como um andarilho e alcoólatra. O caso será investigado pela Seccional da Marambaia.

Execução na Sacramenta

No início da manhã, por volta das 7h, um homem de 22 anos foi morto em um bar na rua Mucajá, esquina com a avenida Pedro Álvares Cabral, bairro da Sacramenta. Luis Augusto de Figueiredo foi atingido por seis tiros disparados por um homem conhecido como 'Figura'. O acusado surgiu no local em uma bicicleta, que foi parada a uma certa distância da vítima.

Luis estava acompanhado de seis pessoas no bar. Os disparos efetuados por 'Figura' atingiram a vítima em várias partes do corpo, incluindo a cabeça. Após os tiros, o suspeito saiu do local, pegou a bicicleta e fugiu. O crime foi registrado por câmeras de segurança de uma loja da rua. A vítima morava próximo ao local onde foi assassinada. A mãe de Luis disse que ele tinha passagem pela polícia por roubo e era apontado como autor de um estupro. O caso será investigado na Seccional da Sacramenta.

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a esclarecer os crimes pode entrar em contato com o Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o sigilo do denunciante é garantido.