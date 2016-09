Pesquisa aponta a capital como a menos arborizada do Brasil

Em 22 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Com cerca de 120 mil árvores, sendo 12 mil mangueiras, Belém está longe de uma arborização suficiente para amenizar o forte calor. Em estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, Belém foi apontada como a cidade brasileira com menor percentual de arborização urbana, de um total de 15 municípios analisados. Obteve, à época, 22,4% de seus domicílios com a presença de alguma árvore ao seu redor, em área pública. No Dia da Árvore, celebrado ontem em todo o País, várias instituições locais realizaram programações especiais para evidenciar a importância de preservar as espécies vegetais.

A tradicional trilha ecológica orientada realizada pela Universidade Rural da Amazônia (UFRA) no início do ano letivo, em decorrência da semana acadêmica, esse ano foi repetida para lembrar a data comemorativa.

