Evento reunirá servidores públicos e trará dois especialistas do Senado Federal e da Fapespa.

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 18 de fevereiro, 2017 - 13h56 - Economia

Os rumos da economia e as consequências do projeto da Reforma da Previdência serão debatidos no “III Fórum Diálogos Essenciais: Reforma da Previdência e o Cenário Econômico do Pará e do Brasil”. O evento promovido pelo Sindicato dos Servidores do Fisco do Estado do Pará (Sindifisco/PA) e o Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado do Pará (Sindtran/PA), é voltado para entidades sindicais e servidores públicos e será realizado nesta segunda-feira, (20), ás 9h, no hotel Princesa Louça (antigo Hilton), localizado na Avenida Presidente Vargas, bairro Campina.

Para discutir sobre o assunto, foram convidados a mestre em economia pela Universidade da Amazônia (Unama) e diretora de estudos socioeconômicos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (Fapespa), Geovana Pires - que abre as atividades com a palestra “Cenário econômico do Pará e do Brasil"; o doutor em Ciências Sociais e Consultor Legislativo do Senado Federal e Advogado, Luiz Alberto dos Santos - abordará o projeto da “Reforma da Previdência”. O evento também conta com a presença do presidente Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), Charles Alcântara e um representante do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA).

O Fórum pretende esclarecer às entidades sindicais e servidores públicos sobre a conjuntura estadual, o orçamento público, dando um panorama sobre a economia local e nacional e apresentar todas as informações sobre a proposta da Reforma da Previdência, além de colocar enfrentamento à proposta, entre elas o fim da política de desonerações fiscais, recuperação de créditos previdenciários e combate à sonegação fiscal, entre outras.

De acordo com o presidente Sindifisco Pará, Antonio Catete, além de esclarecer e aprimorar o conhecimento sobre os rumos do país, a importância do Fórum reside em estimular a mobilização dos servidores públicos na luta contra projetos que aniquilam os direitos e garantias dos servidores.

Para Élison Oliveira, presidente do Sindtran, “o momento em que passam os servidores públicos com arrocho salarial e retirada de direitos, impõe um permanente estudo e debate sobre temas essenciais que favoreçam o engrandecimento da organização e luta sindical”.