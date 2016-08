Estilo - Evento no teatro Cláudio Barradas tem participação de companhias nacionais

Em 01 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

A Cia. Experimental de Dança Waldete Brito abre hoje a 6ª edição do Encontro Contemporâneo de Dança. O evento, que seguirá até o dia 5 de setembro, no Teatro Universitário Cláudio Barradas, tem o objetivo de disseminar a cultura e promover a arte da dança entre os profissionais do meio e o público paraense, além de dar maior visibilidade para grupos e companhias regionais.