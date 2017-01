Abastecimento será interrompido a partir das 21h

Por: O Liberal

Em 20 de janeiro, 2017 - 07h49 - Belém

Começa às 21h de hoje a interrupção do fornecimento de água em vários bairros de Belém e Ananindeua e a população se prepara para 48 horas de transtornos, enquanto a Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa) conserta a adutora do Lago Bolonha, no Parque Estadual do Utinga. A previsão é que entre as 21h de domingo e a madrugada de segunda-feira (23) a água volte às torneiras. Pelo menos 850 mil pessoas serão afetadas, em 168 mil pontos de consumo, o que faz com que o comércio de venda de água mineral aguarde um aumento nas vendas.

Ficarão sem água, total ou parcialmente, os bairros do Guamá, Condor, Cremação, São Brás, Canudos, Fátima, parte do Marco, Terra Firme, Jurunas, parte de Batista Campos, Pedreira, Telégrafo, Barreiro, Sacramenta, Marambaia, Castanheira, parte do Jaderlândia, Atalaia, Guanabara, parte do Coqueiro e parte da Cidade Nova.

Ontem a Cosanpa reforçou que os reparos vão evitar um colapso do sistema de abastecimento. Nestes dois dias, 30 técnicos da companhia estarão atuando na contenção de um vazamento na Estação Bolonha, a maior e mais importante estação. Alguns dos mais prejudicados serão locais que usam água constantemente, como salões de beleza, bares, restaurantes e pontos de venda de açaí. Muitos proprietários de estabelecimentos estão se preparando para dias atípicos, de trabalho difícil e alta demanda, principalmente quem trabalha com comida, já que muitas pessoas devem preferir comprar comida fora.