Evento passa pela cidade no dia 16 de setembro e pretende auxiliar ONGs que atuam na região amazônica

Por: Redação ORM News com informações de assesoria

Em 13 de setembro, 2016 - 17h04 - Educação

A Rede Filantropia, composta por quatro mil ONGs afiliadas e mais de 40 mil usuários cadastrados, leva para Belém seu seminário itinerante sobre o Terceiro Setor. Trata-se de uma série de palestras gratuitas sobre gestão social que busca disseminar e fortalecer a informação técnica para os gestores de organizações sociais, culturais e ambientais. O seminário acontecerá em 16 de setembro, das 9h às 18h, na Universidade da Amazônia (UNAMA). Entre os temas abordados estão captação de recursos, legislação, contabilidade e desenvolvimento institucional de organizações sem fins lucrativos. Além da UNAMA, o curso ainda conta com o apoio local da Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do Pará (Arct).

Lançado em 2015, o Diálogos Filantropia já passou por aproximadamente 30 cidades, sendo duas a cada mês. Esta é a primeira vez que o seminário passa por Belém. O evento é gratuito e as vagas são limitadas. Mais informações e inscrições em http://www.dialogosocial.com.br/.

Entre os palestrantes está Marcio Zeppelini, presidente do Instituto Filantropia. Empreendedor social, empresário, produtor editorial e jornalista, é também editor da revista Filantropia e diretor-executivo da Zeppelini Editorial. Idealizou a Diálogo Social, a Diálogo Digital e a Rádio Tom Social. É palestrante motivacional, um dos temas que abordará em Belém será “Mais atitude para mais recursos e impacto social”. Nesta palestra, destaca a importância da atitude e seu impacto nas organizações do Terceiro Setor. Zeppelini ainda tem experiência em temas relacionados à comunicação, desenvolvimento pessoal, Terceiro Setor e sustentabilidade. Autor do livro "Comunicação e Marketing para Projetos Sociais", é criador do programa "Ser Sustentável" de sustentabilidade humana.

“Sabemos da importância do Pará para o cenário nacional do Terceiro Setor. Aqui, diversos ONGs locais, nacionais e internacionais atuam pelo desenvolvimento sustentável da região, pela preservação da Amazônia, entre outras atividades. Todas elas, independente da atuação e tamanho têm desafios diários que podemos oferecer soluções neste curso”, afirma Marcio Zeppelini, presidente do Instituto Filantropia.

O evento ainda faz um chamado para a quarta edição do “FIFE – Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica”, evento anual do Instituto Filantropia sobre gestão do Terceiro Setor. Em 2017, o evento acontecerá entre 4 e 7 de abril, em Foz do Iguaçu. Na edição de 2016, em Fortaleza, o evento reuniu mais de 550 pessoas.

Serviço- Diálogos Filantropia – Belém, no dia 16 de setembro de 2016, das 9h às 18h, na Universidade da Amazônia (UNAMA) - Campos Senador Leme - Auditório Dr. Alberto Ramos (Avenida Senador Lemos, 2809 – Umarizal). Informações: http://www.dialogosocial.com.br/dialogos_filantropia-s522-1.html. Evento gratuito, necessário inscrição. Vagas limitadas