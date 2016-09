Belém é a segunda das seis cidades que receberão o revezamento da tocha Paralímpica

Por: Redação ORM News com informações da Agência Belém

Em 02 de setembro, 2016 - 09h20 - Paralimpíadas

Ansiedade é a palavra que não saia da cabeça de Dayane Espíndola desde o dia em que foi convidada para ser a mensageira do revezamento Paralímpico em Belém. Agora, faltando apenas algumas horas para ela protagonizar a leitura da mensagem olímpica, a campeã em Bocha adaptada na Paralímpiada Escolar de 2015, revela que a ansiedade deu espaço ao nervosismo. “Não vejo a hora desse momento chegar. Ensaiei bastante e sinto que já estou preparada”, disse. “Agora o coração tá um pouco acelerado e o único sentimento que passa é o de alegria em estar participando da história da minha cidade”, completa.

Assim como Dayane, os 62 condutores que participarão do revezamento da tocha nesta sexta-feira, 02, se preparam para viver um momento único que será eternizado na memória de cada um.

Com desenho e características próprias, a tocha será acesa em cinco cidades até chegar ao Rio de Janeiro no próximo dia 06. Na capital paraense serão, ao todo, 62 condutores que farão o revezamento em dois momentos. Os primeiros pontos que a tocha irá visitar são: Polo do Pro Paz Sacramenta, às 11h; Serviço de Atendimento em Reabilitação (Saber) na Travessa Pirajá, às 11h56; Centro Integrado de Inclusão e Cidadania (CIIC) na Almirante Barroso, às 12h33; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém (Apae) localizada no Umarizal, às 13h15; Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) também situado no bairro do Umarizal, às 13h37 e finalizando no ginásio Altino Pimenta, às 14h08.

No segundo momento do revezamento, o objeto símbolo dos jogos percorrerá 10,5 km nas seguintes ruas: Avenida Visconde de Souza Franco (Doca); Boaventura da Silva; Generalíssimo Deodoro; Braz de Aguiar; Serzedelo Corrêa; Rua dos Tamoios (onde seguirá pela contramão da via); Travessa Padre Eutíquio; Rua João Diogo; Coronel Fontoura e Praça D. Pedro II, finalizando no Complexo Feliz Lusitânia.

Paulo Douglas Andrade, que será o último condutor da tocha não esconde a emoção em representar a cidade em um momento tão especial para centenas de pessoas portadoras de necessidades especiais. “Temos vários atletas que já foram lançados e muitos que ainda irão fazer história. Assim como todas as pessoas que vão participar do evento, estou muito feliz em poder participar. Essa é uma oportunidade para mostrar que não existe limitação para quem quer ser um esportista”, comenta o coordenador do projeto “Talentos Paralímpicos” do Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes (Crie), da Prefeitura de Belém.

Para Maria da Conceição Rodrigues, mãe do jovem Lucas Rodrigues, de 20 anos, aluno da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a vinda da tocha para Belém é “uma forma de reconhecer e mostrar que independente das dificuldades enfrentadas diariamente, um portador de necessidades especiais consegue sempre superar suas limitações”. "Meu filho tem pararalisia cerebral e por conta disso desenvolveu algumas dificuldades motoras, mesmo assim, ele é um menino dedicado em tudo que faz. Depois que recebeu o convite para dançar na cerimônia, ele vem ensaiando todos os dias”, diz orgulhosa.

Desde o início desta semana, diversos órgãos no município e Estado promoveram reuniões no intuito de reforçar a segurança e organizar o trânsito da capital. Durante coletiva de imprensa convocada na última quarta, 31, foi apresentado o efetivo total que irá atuar hoje. A Guarda Municipal, por exemplo, atuará com o efetivo de 65 homens, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (7); Exército Brasileiro (286); Polícia Militar (174); Corpo de Bombeiros Militar (05); Polícia Civil (05), e Grupamento Aéreo de Segurança Pública (4).

Para o ordenamento e organização do trânsito, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) disponibilizará 25 agentes de trânsito, 20 motocicletas e 4 viaturas. O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) também dará apoio em todo o percurso com 20 agentes.

Ao todo, serão 591 pessoas garantindo a segurança durante todo o evento olímpico na capital.

O titular da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), Deivison Alves, reforça a importância que o evento traz à capital, já que apenas cinco cidades foram selecionadas. “Entre todas as cidades nos destacamos tanto pelos nossos atletas quanto pela nossa história. Esse, sem dúvida, será mais um grande momento para todos nós”.

TODOS CONECTADOS - A Tocha Paralímpica possibilitará a participação de internautas em todo percurso do revezamento através do Twitter. Basta o usuário utilizar a hashtag #ChamaParalímpica para fazer parte do “mapa de calor”. De acordo com a organização do evento, o volume de mensagens postadas na rede social, será a medida usada para acender as tochas de cada cidade envolvida no evento e que, posteriormente, foi intitulada com temas distintos, que são: Brasília (igualdade); Belém (determinação); Natal (inspiração); São Paulo (transformação); Joinville (coragem) e Rio de Janeiro (paixão). O mapa estará disponível no site rio2016.com.