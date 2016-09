Orquestra figura entre as mais importantes da América e faz concerto com entrada franca

A capital paraense recebe hoje a Orquestra Petrobras Sinfônica, que fará uma apresentação gratuita, a partir das 16h, na praça de eventos do Boulevard Shopping. Sob a regência do maestro Isaac Karabtchevsky, o concerto exclusivo integra a Série Aliansce, resultado da parceria entre a Aliansce Shopping Centers, administradora do Boulevard Shopping, e a Orquestra Petrobras Sinfônica. O objetivo do projeto, em sua terceira temporada, é disseminar a cultura em comunidades próximas aos empreendimentos.