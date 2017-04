Arquiteta Maria Paula Castro fala da arquitetura de Belém, destaca projetos considerados necessários para valorizar mais a Cidade das Mangueiras

Por: Da Redação

Em 30 de abril, 2017 - 06h00 - Mulher

Belém, lugar famoso pela gastronomia, povo acolhedor, mas, sobretudo, dona de pontos turísticos singulares, capazes de retratar a cultura e história dos belenenses. Porém, ao se utilizar uma visão técnica, muito ainda poderia ser feito para o embelezamento da capital do estado, hoje com 400 anos. A arquiteta Maria Paula Castro, 22 anos, tem um olhar crítico sobre essa temática e do próprio papel profissional para a região, que, para ela, pode contribuir bastante com um novo olhar para a Cidade das Mangueiras.

Maria Paula escolheu ser arquiteta desde criança e a cada traço feito nos desenhos a vontade só aumentava. Na escola, suas matérias preferidas eram artes, história e sociologia. “Essa é uma das poucas certezas que eu tenho em minha vida. Sou do interior do Pará e, quando mais nova, abdiquei de família, amigos e da minha cidade natal para vim morar em Belém e conseguir realizar meu sonho de ser arquiteta”, enfatiza.