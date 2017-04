REGGAE - Cantor jamaicano está apresentando no Norte e Nordeste o trabalho “The Versatile”

O Projeto Reggae Reunion se firma como principal evento do gênero no Estado e apresenta hoje, no Parque dos Igarapés, mais uma atração internacional, com o cantor Johnny Orlando, que faz sua primeira apresentação na capital paraense. O evento, que começa às 20h, também terá dois ambientes com DJs e equipes de colecionadores de vinil.