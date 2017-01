Novela vai exibir a força da capital paraense. Folhetim teve cenas gravadas no Ver-o-Peso, Icoaraci e Basílica.

Em 15 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Com o encerramento das gravações de “A força do querer” - próxima novela das 21 horas da Rede Globo - em diversos locais de Belém, a expectativa já é grande para ver a capital paraense no novo folhetim escrito por Glória Perez, com direção artística de Rogério Gomes. A trama substituirá a novela “A lei do amor”, em exibição na Rede Globo/ TV Liberal. Os atores e equipe que estavam na cidade elogiaram bastante o Pará e adiantaram que alguns costumes paraenses estarão na trama.

Segundo o ator Marco Pigossi, que interpretará o paraense Zeca, a equipe estudou, junto com a autora, o jeito de falar dos paraenses. “A preocupação sempre existe em construir o personagem. Independente de onde ele vem, temos as motivações dele.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.