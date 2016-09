Meio ambiente: Decreto define novo modelo de gestão para o Centro de Integração do Aurá

Em 14 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Pouco mais de um ano após a desativação do antigo lixão do Aurá, a Promotoria do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado (MPE) do Pará comemora mais um avanço na gestão ambiental da capital paraense. Através de um decreto assinado na tarde de ontem, na sede da Prefeitura de Belém, foi criado o Comitê Gestor do Centro de Integração da Coleta Seletiva – Aurá, que garante uma gestão compartilhada entre cooperativas e associações de catadores de Belém.

O documento vem somar-se ao trabalho que está sendo realizado pela Prefeitura de Belém em prol do meio ambiente, bem como à capacitação dos ex-catadores do antigo lixão, que atualmente trabalham com coleta seletiva.