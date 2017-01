Teatro, show e exposição oferecem programas para todos os gostos

Em 12 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Ainda no clima festivo dos 400 Anos de Belém, a cidade recorda o seu passado com apresentações de páginas de sua história, como o espetáculo teatral “Cabanos - Uma Viagem no Tempo”, que volta aos palcos paraenses hoje, no Teatro Margarida Schivasappa, e pretende mostrar ao público as raízes do povo paraense por meio da página mais importante da sua História - a Revolução Cabana. O espetáculo fica em cartaz até amanhã.

