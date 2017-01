Escolas de samba de Belém promovem arrastões culturais no primeiro dia do ano

Em 02 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

No primeiro dia do ano, escolas de samba da capital paraense promoveram arrastões culturais. Foi o caso do Rancho Não Posso me Amofiná, no bairro do Jurunas, e da Piratas da Batucada, na Pedreira, que deram o pontapé inicial para o carnaval. Muita gente já chegava às concentrações quando começou uma forte chuva, por volta das 14h. O temporal atrasou um pouco a programação, mas não desanimou os brincantes, que se divertiram com muita música e dança. No fim da tarde, os cortejos ganharam as ruas, com foliões fantasiados, porta-bandeiras e mestre-salas no ritmo das baterias.

