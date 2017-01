Capital paraense celebra 401 anos nesta quinta-feira (12)

Por: Redação ORM News

Em 11 de janeiro, 2017 - 19h16 - Entretenimento

A quatrocentona, com seus casarões charmosos, ruas históricas, culinária singular, fauna, flora e pontos turísticos conhecidos em todo o mundo, já inspirou pintores, cantores, artesões e, recentemente tem sido tema para os empresários do ramo da moda.

Totalmente apaixonada pela capital paraense, Mara Gouveia, Sócia-proprietária da @lojabelemmorena, situada no bairro do Umarizal, resolveu valorizar e incentivar a cultura local. Em março do ano passado, ela lançou uma coleção exclusiva de t-shirts com estampas da nossa cultura regional. Hoje, a loja oferece vestidos, saias, blusas e até vestuário masculino, com peças que revelam um pouco do cotiano do belenense.

'Em cada estampa, temos a oportunidade de apresentarmos o que temos em Belém, nosso cenário, nosso cotidiano, nossa cultura que é muito rica. Por isso, resolvi transformar nosso cenário em moda atual. A ideia é colocar nas peças um pouco da nossa identidade', explica a empresária.

O regionalismo estampado nas coleções de Mara, também chama a atenção dos turistas. Quem conhece a loja se encanta pelas roupas. 'Sempre que venho a Belém, levo lembrancinhas para meu familiares em São Paulo. Fico feliz de poder levar um pouco do que vivo quando venho à Belém à trabalho', explica o dentista Nelson Gonçalves.

O sucesso foi tanto que Mara já começou também a exportar para alguns estados. As coleções de Mara homenageando Belém já foram tema de outros desfiles de moda. Recentemente, a loja participou da 5ª edição do Amazônia Fashion Week, além de eventos e desfiles promovidos por uma faculdade particular.