Canto, choro e rosas marcaram o enterro do cantor e compositor cearense na cidade de Fortaleza

Em 03 de maio, 2017 - 06h00 - Show

O cantor, compositor e poeta Belchior foi sepultado junto com centenas de fãs. O pedido para que o sepultamento fosse restrito aos familiares foi alterado e fãs puderam se despedir do artista ontem de manhã. O corpo de Antônio Carlos Belchior foi enterrado ao lado de onde estão os pais, às 9h49, no setor G do cemitério Parque da Paz, localizado na zona sul de Fortaleza, o caixão foi baixado e lacrado na sepultara. A família se manteve em silêncio, de óculos escuros e flores vermelhas nas mãos.

Com isso, no momento em que o caixão descia na sepultara, fãs que se reuniam ao redor dos familiares entoavam as músicas de Belchior, como ocorreu no final da missa de corpo presente, realizada duas horas antes, no centro da cidade.

