Clícia Pinheiro é a rainha do Paysandu e Ariella Cristina Rêgo Lobato é a representante do Caixaparah

Em 08 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

A noite de ontem na sede social do Paysandu Esporte Clube foi de beleza e talento com a apresentação de duas rainhas para a disputa do título do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval 2017, promoção das Organizações Romulo Maiorana (ORM). Clícia de Cássia Figueiró Lima Pinheiro, 19 anos, é a rainha do Paysandu e Ariella Cristina Rêgo Lobato, 24 anos, é a rainha do Caixaparah. Hoje à noite, será apresentada a rainha da Assembleia Paraense.

A final do RR 2017 ocorrerá no dia 17, no Hangar, reunindo candidatas de 21 clubes sociais de Belém. A apresentação das rainhas do Paysandu e do Caixaparah se deu na presença de dirigentes dos clubes e dos coordenadores do RR, jornalista Adenirson Lage e a professora Clara Pinto, além da RR 2016, Tereza Haianne Araújo,

